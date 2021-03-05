"Вызывают обеспокоенность". Степанов назвал четыре области, близкие к красной зоне

В красную карантинную зону в скором времени могут оказаться семь областей – Винницкая, Николаевская, Львовская и Закарпатская области могут тоже попасть туда по разным показателям. Об этом в эфире Право на владу на 1+1 заявил глава Минздрава Максим Степанов

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что сейчас в Украине в красной зоне находятся три области (Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая), там действуют жесткие карантинные ограничения – "такие, какие были во время новогодних праздников".

По словам Степанова, в ближайшее время в красную зону могут войти еще четыре области.

"Что еще вызывает обеспокоенность, особенно по уровню госпитализации. Это Винницкая область, я сегодня там был. Обеспокоенность вызывает Николаевская область. Львовская область – но по другому показателю. В то же время самая большая загруженность коек с кислородом (65%) – это Закарпатская область", – подчеркнул министр.

27 февраля главный санврач Ляшко заявил, что в красную зону в ближайшие дни могут попасть семь областей.

4 марта премьер Шмыгаль заявил, что если большинство областей окажутся в красной зоне, правительство введет локдаун.

Читайте также: Третья волна эпидемии COVID-19 началась – Шмыгаль

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.