UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине обновили зоны карантина: Киев – в оранжевой, четыре области – в красной

06.03.2021, 13:02
В Украине обновили зоны карантина: Киев – в оранжевой, четыре области – в красной - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Минздрав обновил список карантинных зон по уровню распространения коронавирусной болезни COVID-19, Киев вошел в оранжевую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В красной зоне с наиболее жесткими ограничениями находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская (во всех трех – ограничения уже действуют) и Закарпатская (ограничения красной зоны начнут действовать с 8 марта) области.

В оранжевую зону, которая является предупреждающим уровнем о возможности попадании в красную, включили Киев, Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Сумскую, Тернопольскую и Хмельницкую области.

Все остальные области – в желтой зоне, в зеленой нет ни одной.

Нажмите на таблицу, чтобы увеличить

Попробуйте также: Калькулятор вакцинации. Когда лично вы сможете привиться от COVID-19 (при нынешних темпах)

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев карантин коронавирус COVID-19 области красная зона оранжевая зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 