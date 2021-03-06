В Украине обновили зоны карантина: Киев – в оранжевой, четыре области – в красной

Минздрав обновил список карантинных зон по уровню распространения коронавирусной болезни COVID-19, Киев вошел в оранжевую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В красной зоне с наиболее жесткими ограничениями находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская (во всех трех – ограничения уже действуют) и Закарпатская (ограничения красной зоны начнут действовать с 8 марта) области.

В оранжевую зону, которая является предупреждающим уровнем о возможности попадании в красную, включили Киев, Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Сумскую, Тернопольскую и Хмельницкую области.

Все остальные области – в желтой зоне, в зеленой нет ни одной.

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4 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине введут локдаун, если большинство областей будут в красной зоне.

Киев является одним из лидеров по заболеваемости коронавирусом в Украине. За прошедшие сутки в столице выявили 682 инфицированных.

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Марк Сировой

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