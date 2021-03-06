Коронавирус. В Украине более 9000 новых заболевших: данные по Киеву и областям

Вчера, 4 марта, в Украине выявили 9144 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 155), Киев – в пятерке лидеров по заболеваемости (682 инфицированных за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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В список с наивысшей суточной заболеваемостью также вошли Житомирская (749), Винницкая (714), Ивано-Франковская (676) и Закарпатская (665) области.

За сутки умерли 156 больных COVID-19 (днем ранее – 172), выздоровели – 3351 (4149), были госпитализированы – 3309 (3355).

Было сделано 81 333 тестов на коронавирус (83 756). Методом ПЦР – 38 972 (40 393), ИФА – 15 627 (16 127), экспресс-тестом на антиген – 26 732 (27 236).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 394 061 заболевшего коронавирусом: 26 919 пациентов умерли, 1 194 373 – выздоровели.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 682 новых инфицированных COVID-19 за сутки (днем ранее – 910);

Винницкая область – 714 (816);

Волынская – 195 (277);

Днепропетровская – 488 (497);

Донецкая – 193 (334);

Житомирская – 749 (695);

Закарпатская – 665 (748);

Запорожская – 188 (163);

Ивано-Франковская – 676 (737);

Киевская – 595 (690);

Кировоградская – 47 (69);

Луганская – 35 (50);

Львовская – 531 (646);

Николаевская – 337 (209);

Одесская – 375 (372);

Полтавская – 112 (172);

Ровенская – 198 (198);

Сумская – 194 (238);

Тернопольская – 357 (394);

Харьковская – 522 (566);

Херсонская – 62 (54);

Хмельницкая – 376 (418);

Черкасская – 143 (204);

Черновицкая – 522 (561);

Черниговская – 188 (137).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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