Коронавирус. В Украине более 9000 новых заболевших: данные по Киеву и областям
Вчера, 4 марта, в Украине выявили 9144 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 155), Киев – в пятерке лидеров по заболеваемости (682 инфицированных за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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В список с наивысшей суточной заболеваемостью также вошли Житомирская (749), Винницкая (714), Ивано-Франковская (676) и Закарпатская (665) области.
За сутки умерли 156 больных COVID-19 (днем ранее – 172), выздоровели – 3351 (4149), были госпитализированы – 3309 (3355).
Было сделано 81 333 тестов на коронавирус (83 756). Методом ПЦР – 38 972 (40 393), ИФА – 15 627 (16 127), экспресс-тестом на антиген – 26 732 (27 236).
С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 394 061 заболевшего коронавирусом: 26 919 пациентов умерли, 1 194 373 – выздоровели.
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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 682 новых инфицированных COVID-19 за сутки (днем ранее – 910);
Винницкая область – 714 (816);
Волынская – 195 (277);
Днепропетровская – 488 (497);
Донецкая – 193 (334);
Житомирская – 749 (695);
Закарпатская – 665 (748);
Запорожская – 188 (163);
Ивано-Франковская – 676 (737);
Киевская – 595 (690);
Кировоградская – 47 (69);
Луганская – 35 (50);
Львовская – 531 (646);
Николаевская – 337 (209);
Одесская – 375 (372);
Полтавская – 112 (172);
Ровенская – 198 (198);
Сумская – 194 (238);
Тернопольская – 357 (394);
Харьковская – 522 (566);
Херсонская – 62 (54);
Хмельницкая – 376 (418);
Черкасская – 143 (204);
Черновицкая – 522 (561);
Черниговская – 188 (137).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- 4 марта сообщалось, что в Украине выявили более заразный британский штамм коронавируса у двух пациентов из Ивано-Франковска. В этот же день премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна эпидеии коронавируса. Минздрав прогнозирует рост заболеваемости до конца апреля.
- В Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне официально находятся три области. По словам Степанова, еще семь областей могут оказаться в красной зоне в скором времени.
- В Украине также с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford. На утро 5 марта в стране прививку получили более 12 000 человек, побочные эффекты – у 1% привитых. Вакцинировались от COVID-19 Степанов, президент Владимир Зеленский и главсанврач Виктор Ляшко.
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