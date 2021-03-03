Минздрав объяснил, почему приказал не разглашать данные о производителях вакцин и ценах

Минздрав издал приказ о неразглашении информации о производителях и поставщиках вакцин против коронавируса, а также ценах, по которым их закупила Украина. Это было сделано, поскольку такие условия были поставлены производителями в переговорах с компанией Crown Agents, которая представляет в них украинскую сторону, объяснили LIGA.net в пресс-службе Минздрава.

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В приказе МОЗ от 19 февраля о распределении вакцин говорится, что глава госпредприятия Укрмедпостач и руководители подразделений по вопросам здравоохранения облгосадминистраций должны обеспечить неразглашение "конфиденциальной информации (любой информации о производителях и/или поставщиках, цены на вакцины и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа".

LIGA.net спросила у пресс-службы Минздрава, почему и зачем был издан такой приказ. Там объяснили, что условие о неразглашении есть в договорах между производителями вакцин и компанией Crown Agents, которая занимается закупкой вакцин.

"Это требование производителей к Украине. А со стороны Украины сделку заключает компания Crown Agents", – объяснили в пресс-службе Минздрава.

LIGA.net обратилась за комментарием к представительству Crown Agents в Украине. Там пообещали дать позже более развернутый ответ и отметили, что об условии о неразглашении ранее говорила на брифинге руководитель украинского подразделения Crown Agents Татьяна Коротченко.

23 февраля Коротченко на брифинге с главсанврачом Виктором Ляшко не назвала цену, по которой была закуплена вакцина Covishield, разработанная Oxford / AstraZeneca.

"Мы сделали все возможное, чтобы Украина получила лучшую цену за эту вакцину. Мы находимся под договором о неразглашении, поэтому я не могу озвучивать цены, потому что это является частью наших переговоров с поставщиком. Тем не менее я подчеркну, что она соответствует задекларированной разработчиком цене", – объясняла тогда Коротченко.

По данным Reuters, цена за дозу Covishield составляет около $3 для стране ЕС.

Новость дополняется. LIGA.net опубликует разъяснения Crown Agents, как только их получит.

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Марк Сировой

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