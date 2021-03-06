Коронавирус. Закарпатскую область переводят в красную зону карантина с 8 марта

В Закарпатской области вводят красную зону карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Ограничения карантина красной зоны вступят в силу в Закарпатской области с 00:00 8 марта, решила Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

В красной зоне запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Также запрещена работа субъектов хоздеятельности, которые занимаются торговым и бытовым обслуживанием населения. Могут работать субъекты, которые на 60% торговых площадей продают товары питания, горючее, лекарственные средства и изделия медназначения, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений.

Также разрешены:

– предоставление финансовых услуг, деятельность финучреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медпрактики, ветеринарной практики;

– деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания);

– деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

– выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

– деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг.

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Марк Сировой

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