Коронавирус. Закарпатскую область переводят в красную зону карантина с 8 марта
В Закарпатской области вводят красную зону карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
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Ограничения карантина красной зоны вступят в силу в Закарпатской области с 00:00 8 марта, решила Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.
В красной зоне запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.
Также запрещена работа субъектов хоздеятельности, которые занимаются торговым и бытовым обслуживанием населения. Могут работать субъекты, которые на 60% торговых площадей продают товары питания, горючее, лекарственные средства и изделия медназначения, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений.
Также разрешены:
– предоставление финансовых услуг, деятельность финучреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медпрактики, ветеринарной практики;
– деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания);
– деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
– выполнение работ по сбору и заготовке отходов;
– деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг.
- В Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне сейчас находятся три области. По словам Степанова, еще семь областей (в том числе Закарпатская) могут оказаться в красной зоне в скором времени.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине введут локдаун, если большинство областей будут в красной зоне.
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