Сейчас нет причин переводить Киев в красную зону карантина – Ляшко

Сейчас нет причин переводить Киев в красную зону карантина, которая вводится в регионах с высоким уровнем эпидем опасности из-за коронавируса. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает пресс-служба Кабмина.

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"Ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока нет причин для перевода столицу в красную зону", – говорится в сообщении.

При этом он отметил, что в Киеве и ряде областей не подведен кислород к 80% коек для больных COVID-19. В столице – этот показатель составляет 78%, в Черновицкой области – 78%, в Ровенской – 72%, в Одесской – 70%, в Закарпатской – 66%. Главам облгосадминистраций и Киевской горгосасдминистрации поручено исправить эту ситуацию и отчитаться в недельный срок.

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Ляшко также объяснил, что в Закарпатской области с 8 марта вводят карантин красной зоны, так как там три дня подряд превышены установленные правительством индикаторы.

"В области в течение трех дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 000 населения. Также есть большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность коек с кислородом более 65%. Это все дает основания установить на территории области красный уровень", – объяснил главсанврач.

Главе Закарпатской ОГА поручили обеспечить соблюдение карантинных ограничений, проанализировать причину роста заболеваемости и при необходимости принять кадровые решения.

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Марк Сировой

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