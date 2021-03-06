UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сейчас нет причин переводить Киев в красную зону карантина – Ляшко

06.03.2021, 15:48
Сейчас нет причин переводить Киев в красную зону карантина – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)

Сейчас нет причин переводить Киев в красную зону карантина, которая вводится в регионах с высоким уровнем эпидем опасности из-за коронавируса. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко, передает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока нет причин для перевода столицу в красную зону", – говорится в сообщении.

При этом он отметил, что в Киеве и ряде областей не подведен кислород к 80% коек для больных COVID-19. В столице – этот показатель составляет 78%, в Черновицкой области – 78%, в Ровенской – 72%, в Одесской – 70%, в Закарпатской – 66%. Главам облгосадминистраций и Киевской горгосасдминистрации поручено исправить эту ситуацию и отчитаться в недельный срок.

Читайте также: Третья волна коронавируса. МОЗ прогнозирует рост заболеваемости до конца апреля – Степанов

Ляшко также объяснил, что в Закарпатской области с 8 марта вводят карантин красной зоны, так как там три дня подряд превышены установленные правительством индикаторы.

"В области в течение трех дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 000 населения. Также есть большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность коек с кислородом более 65%. Это все дает основания установить на территории области красный уровень", – объяснил главсанврач.

Главе Закарпатской ОГА поручили обеспечить соблюдение карантинных ограничений, проанализировать причину роста заболеваемости и при необходимости принять кадровые решения.

Читайте также: Вакцинация в Украине. Ляшко перечислил противопоказания для проведения прививок: список

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко киев карантин коронавирус COVID-19 красная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 