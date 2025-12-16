Сибига назвал "возмутительным" нападение на украинцев в Польше и дал поручение консулам
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал "возмутительной" ситуацию в польском городе Познань, где было совершено нападение на двух граждан Украины. Об этом он написал в Facebook.
"Словесные и физические угрозы по мотивам национальной нетерпимости являются абсолютно недопустимыми и требуют жесткой реакции", – написал он.
Министр поручил украинским консулам из Вроцлава оперативно отреагировать, выяснить все обстоятельства инцидента и защитить права пострадавших. По словам Сибиги, генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится в постоянном контакте с местными компетентными органами и держит ситуацию на контроле.
"Спасибо польским правоохранителям за безотлагательную реакцию, рассчитываем на привлечение виновных лиц к ответственности и надлежащую защиту прав граждан Украины", – добавил глава МИД.
Инцидент произошел на днях в польском городе Познань. На гражданина Украины и его спутницу напали в трамвае. Все началось со словесных оскорблений и закончилось избиением.
14 декабря полиция сообщила об аресте подозреваемых. Задержанными оказались двое поляков, им по 27 лет. Один из них – житель Познани, другой – из пригорода.
- 5 сентября стало известно, что в Польше группа мужчин сначала оскорбила, а затем побила трех украинцев. Полиция сообщила, что фигурантам инкриминируют нападение и оскорбление по национальному признаку.
- 24 сентября стало известно, что в Польше мужчина ударил женщину в нос за то, что она стала на защиту пожилой украинки, которую он оскорблял за ее украинский язык. Правоохранители Польши задержали мужчину.
