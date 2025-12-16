Сибига назвал "возмутительным" нападение на украинцев в Польше и дал поручение консулам

Министр поручил украинским консулам из Вроцлава оперативно отреагировать на инцидент с избиением украинцев в Познани

Андрей Сибига (Фото: ЕРА / Mykola Tys)

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал "возмутительной" ситуацию в польском городе Познань, где было совершено нападение на двух граждан Украины. Об этом он написал в Facebook.

"Словесные и физические угрозы по мотивам национальной нетерпимости являются абсолютно недопустимыми и требуют жесткой реакции", – написал он.

Министр поручил украинским консулам из Вроцлава оперативно отреагировать, выяснить все обстоятельства инцидента и защитить права пострадавших. По словам Сибиги, генеральное консульство Украины во Вроцлаве находится в постоянном контакте с местными компетентными органами и держит ситуацию на контроле.

"Спасибо польским правоохранителям за безотлагательную реакцию, рассчитываем на привлечение виновных лиц к ответственности и надлежащую защиту прав граждан Украины", – добавил глава МИД.

Инцидент произошел на днях в польском городе Познань. На гражданина Украины и его спутницу напали в трамвае. Все началось со словесных оскорблений и закончилось избиением.

14 декабря полиция сообщила об аресте подозреваемых. Задержанными оказались двое поляков, им по 27 лет. Один из них – житель Познани, другой – из пригорода.