Сибіга назвав "обурливим" напад на українців у Польщі та дав доручення консулам

Міністр доручив українським консулам з Вроцлава оперативно відреагувати на інцидент щодо побиття українців у Познані

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА / Mykola Tys)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав "обурливою" ситуацію у польському місті Познань, де було здійснено напад на двох громадян України. Про це він написав у Facebook.

"Словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції", – написав він.

Міністр доручив українським консулам з Вроцлава оперативно відреагувати, зʼясувати всі обставини інциденту та захистити права потерпілих. За словами Сибіги, генеральне консульство України у Вроцлаві перебуває у постійному контакті з місцевими компетентними органами та тримає ситуацію на контролі.

"Дякуємо польським правоохоронцям за невідкладну реакцію, розраховуємо на притягнення винних осіб до відповідальності та належний захист прав громадян України", – додав очільник МЗС.

Інцидент стався днями у польському місті Познань. На громадянина України та його супутницю напали у трамваї. Все почалось зі словесних образ і закінчилось побиттям.

14 грудня поліція повідомила про арешт підозрюваних. Затриманими виявились двоє поляків, їм по 27 років. Один із них – мешканець Познані, інший – із передмістя.