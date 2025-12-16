Сибіга назвав "обурливим" напад на українців у Польщі та дав доручення консулам
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав "обурливою" ситуацію у польському місті Познань, де було здійснено напад на двох громадян України. Про це він написав у Facebook.
"Словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції", – написав він.
Міністр доручив українським консулам з Вроцлава оперативно відреагувати, зʼясувати всі обставини інциденту та захистити права потерпілих. За словами Сибіги, генеральне консульство України у Вроцлаві перебуває у постійному контакті з місцевими компетентними органами та тримає ситуацію на контролі.
"Дякуємо польським правоохоронцям за невідкладну реакцію, розраховуємо на притягнення винних осіб до відповідальності та належний захист прав громадян України", – додав очільник МЗС.
Інцидент стався днями у польському місті Познань. На громадянина України та його супутницю напали у трамваї. Все почалось зі словесних образ і закінчилось побиттям.
14 грудня поліція повідомила про арешт підозрюваних. Затриманими виявились двоє поляків, їм по 27 років. Один із них – мешканець Познані, інший – із передмістя.
- 5 вересня стало відомо, що у Польщі група чоловіків спочатку образила, а потім побила трьох українців. Поліція повідомила, що фігурантам інкримінують напад і образу за національною ознакою.
- 24 вересня стало відомо, що в Польщі чоловік ударив жінку в ніс за те, що вона стала на захист літньої українки, яку він ображав за її українську мову. Правоохоронці Польщі затримали чоловіка.
Коментарі (0)