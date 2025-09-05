У Варшаві побили трьох українців через їхню національність

Поліція затримала підозрюваних наступного дня, в одного виявили наркотичну речовину

Затриманий (Фото: KRP Warszawa VI)

У Польщі група чоловіків спочатку образила, а потім побила трьох українців. Як повідомляє поліція, їм інкримінують напад і образу за національною ознакою.

Інцидент стався в Бялоленку – районі на півночі Варшави ввечері 29 серпня. Група українців зазнала нападу чоловіків біля магазину. Жінка, яка була поруч з українцями, викликала поліцію і зняла те, що відбувається, на камеру.

За словами правоохоронців, нападники ображали українців, посилаючись на їхню національність, а потім жорстоко побили. Одному з постраждалих на місце викликали швидку допомогу через отримані травми.

Завдяки запису свідка, правоохоронці встановили особи нападників. Наступного дня патруль затримав спочатку 41-річного чоловіка, а за кілька годин ще двох – 28-річного та 36-річного чоловіків.

Під час обшуку в одного із затриманих знайшли наркотичну речовину мефедрон. Усім трьом затриманим висунули обвинувачення:

→ 41-річного чоловіка можуть притягнути за участь у нападі;

→ 28-річного нападника звинуватили в нанесенні тілесних ушкоджень, образі людини за національною ознакою та погрозах на адресу свідків;

→ 36-річного затриманого звинувачують у нападі, образі та зберіганні наркотиків. У його випадку обтяжливою обставиною є те, що він скоїв напад як рецидивіст.

Суд встановив над підозрюваними нагляд поліції. Кожному з них заборонено контактувати з потерпілими й іншими обвинуваченими.

Напад і образа за національною ознакою в Польщі караються позбавленням волі на строк до п'яти років. За даними поліції, немає сумнівів, що мотивом злочину стала національність жертв.

