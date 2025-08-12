Польща висилає 57 українців за участь у заворушеннях на концерті у Варшаві

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польща депортує 57 громадян України за участь у заворушеннях на концерті білоруського репера Макса Коржа, що відбувся 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск перед засіданням польського уряду, передає TVN24.

"Ситуація, яка так обурила громадську думку, нарешті завершилася. Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції", – заявив Туск.

Він повідомив, що проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з країни, з яких 57 українців та шість білорусів.

"Вони повинні будуть залишити країну або добровільно, або під примусом", – сказав Туск.

За даними Варшавської поліції, під час концерту 9 серпня було затримано 109 людей за "численні правопорушення та злочини, включно зі зберіганням наркотиків, нападом на охоронців, зберіганням та пронесенням піротехнічних виробів, а також незаконним проникненням".

Також поліція повідомила, що встановлює винних у "демонстрації гасел на стадіоні, що може становити кримінальний злочин".

Як пояснив TVN24 прессекретар очільника поліції Варшави Роберт Шумята, йдеться про "символи, зокрема прапори та символіку, які потенційно заборонені законом та пропагандують тоталітарну систему".

Раніше депутат Сейму від партії "ПіС" Даріуш Матецький заявив, що на концерті майоріли прапори ОУН-УПА, через що він подав скаргу до окружної прокуратури Варшави.

Згодом Туск звинуватив у провокаціях Росію напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

"У міру того, як війна в Україні наближається до кінця, Росія робить усе можливе, щоб налякати Київ і Варшаву. Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", – написав він у мережі Х.