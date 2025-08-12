Польша депортирует 57 украинцев за участие в беспорядках на концерте в Варшаве

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польша депортирует 57 граждан Украины за участие в беспорядках на концерте беларусского рэпера Макса Коржа, который состоялся 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск перед заседанием польского правительства, передает TVN24.

"Ситуация, которая вызвала такое возмущение общественности, наконец-то завершилась. Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях на Национальном стадионе во время концерта беларусского рэпера. Это были совершенно ненужные события, которые требовали быстрого реагирования", – заявил Туск.

Он сообщил, что против 63 человек возбуждено дело о выезде из страны, из которых 57 украинцев и шесть беларусов.

"Они должны будут покинуть страну либо добровольно, либо под давлением", – сказал Туск.

По данным полиции Варшавы, во время концерта 9 августа были задержаны 109 человек за "многочисленные правонарушения и преступления, включая хранение наркотиков, нападение на охранников, хранение и пронос пиротехнических изделий, а также незаконное проникновение".

Полиция также сообщила, что устанавливает лиц, виновных в "демонстрации лозунгов на стадионе, что может быть уголовным преступлением".

Как пояснил пресс-секретарь начальника полиции Варшавы Роберт Шумята телеканалу TVN24, речь идет о "символах, в частности флагах и символике, которые потенциально запрещены законом и пропагандируют тоталитарную систему".

Ранее депутат Сейма от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий заявил, что на концерте развевались флаги ОУН-УПА, из-за чего он подал жалобу в окружную прокуратуру Варшавы.

Позже Туск обвинил Россию в провокациях накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"По мере приближения к концу войны в Украине Россия делает все возможное, чтобы запугать Киев и Варшаву. Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий, срежиссированный Путиным, иностранными агентами и местными идиотами. Все теми же", – написал он в сети Х.