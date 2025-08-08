Изменения для иностранных студентов в Польше. Зеленский призвал Туска помочь украинцам

Польша в 2025 году ввела квоту на количество иностранных студентов и выдвинула новые требования для абитуриентов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Польши Дональда Туска помочь украинской молодежи после принятия в стране изменений для иностранных студентов. Об этом сообщил Офис президента по результатам телефонного разговора Зеленского с Туском.

Стороны обсудили нормативные изменения в Польше, затронувшие украинских студентов и абитуриентов.

"Во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Попросил Дональда рассмотреть эту ситуацию, помочь украинской молодежи", – написал Зеленский.

В 2025 году изменились правила приема иностранных граждан в польские учебные заведения. Адвокат Валерия Вакулина рассказала LIGA.net: чтобы стать студентом польского высшего учебного заведения, абитуриент должен подать в приемную комиссию дополнительные документы, среди которых:

→ письменная справка, выданная директором НАВА о подтверждении иностранного документа об образовании, который дает право поступления на обучение;

→ сертификат знания польского языка (или другого выбранного языка обучения) не ниже уровня В2.

Также введена квота на количество иностранных студентов. Их процент в соответствующем учебном году не может превышать 50% от общего количества студентов в заведении. Высшее учебное заведение, в котором доля иностранных студентов превышает 50%, не имеет права принимать иностранцев до тех пор, пока этот показатель не уменьшится до установленного уровня.