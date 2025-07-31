Рада разрешила мобилизованным и контрактникам до 25 лет учиться во время службы

Иллюстративное фото: Верховная Рада

Верховная Рада приняла законопроект №13235, расширяющий права на образование для молодых людей, поступивших в ряды Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации. Об этом сообщил народный депутат (фракция Голос) Ярослав Железняк и министр обороны Денис Шмыгаль.

Законопроект №13235 был поддержан 292 голосами.

Документ разрешает военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющим высшего образования, учиться в любых высших учебных заведениях без отрыва от службы. Правило распространяется на молодых людей, поступивших на службу по контракту или по призыву во время мобилизации, но не распространяется на тех, кто проходит базовую подготовку.

Также военнослужащие этой категории имеют право на отпуск для обучения.

Кроме того, студентам-военнослужащим до 25 лет, которые решили сделать перерыв в учебе, гарантируется сохранение места в учебном заведении и выплата стипендии после возобновления обучения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.