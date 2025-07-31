Рада дозволила мобілізованим і контрактникам до 25 років навчатися під час служби

Студенти, що перебувають у війську, також отримали право на "освітню" відпуску

Ілюстративне фото: Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13235, що посилює право на освіту для молодих людей, які долучилися до лав Сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації. Про це повідомили народний депутат (фракція Голос) Ярослав Железняк і міністр оборони Денис Шмигаль.

Законопроєкт №13235 підтримано 292 голосами.

Документ дозволяє військовослужбовцям віком від 18 до 25, які не мають вищої освіти, навчатися у будь-яких вишах без відриву від служби. Правило поширюється на молодь, яка стала до служби за контрактом або за призовом під час мобілізації, але не стосується тих, хто проходить базовий вишкіл.

Також цій категорії військових надається право на відпуску для навчання.

Окрім того, студентам-військовослужбовцям до 25 років, які вирішили зробити перерву у навчанні, гарантується збереження місця у закладі й виплата стипендії після поновлення.

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.