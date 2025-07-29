Контракт 60+, гроші інструкторам та вишкіл студентів. Зеленський підписав три військові закони

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав три закони: про можливість служити за контрактом після 60 років, про додаткову винагороду для військових інструкторів та про обов’язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Про це йдеться у картках законопроєктів 13229, 13320 та 13276.

Всі законопроєкти були відправлені на підпис президенту 17 липня, а повернуті 29 липня.

Один із законів дозволяє громадянам віком понад 60 років, що визнані придатними за станом здоров'я, проходити військову службу за контрактом під час дії воєнного стану. Це можливо за наявності листа (письмової згоди) від командира військової частини.

Для військових цієї категорії передбачено випробувальний термін два місяці. Якщо за цей час буде виявлено невідповідність вимогам служби, контракт розривається, а військовослужбовець звільняється.

Граничний вік перебування на військовій службі для цієї категорії не встановлюється.

Ще один підписаний президентом закон передбачає щомісячну додаткову винагороду для інструкторів у вишах у розмірі від 15 000 до 30 000 грн (залежно від рівня кваліфікації).

Відповідна доплата була тільки для військових у навчальних центрах та частинах.

Третій закон – про обов’язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, що є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Документ також передбачає відновлення роботи наявних кафедр військової підготовки або створення нових у медичних вишах.

Закони набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування, але останній, про підготовку студентів – з 1 січня 2026 року.