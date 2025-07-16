Українці старше 60 років зможуть служити у ЗСУ за контрактом: Рада ухвалила закон

Чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти під час дії воєнного стану

Військові (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

На засіданні у середу, 16 липня, Верховна Рада внесла зміни у законодавство, дозволивши українцям старше 60 років служити у Збройних Силах України за контактом. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Йдеться про Закон №13229. За документ в цілому проголосували 306 парламентарів.

Своїм рішенням Рада підтримала внесення змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо проходження служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

У тексті законопроєкту, розміщеного на сайті парламенту, йдеться, що у період дії воєнного стану, за наявності листа (письмової згоди) від командира військової частини, на службу за контрактом можуть бути прийняті особи старше 60 років, що визнані придатними за станом здоров'я.

Вони можуть служити на посадах:

→ рядового, сержантського або старшинського складу;

→ молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Письмова згода командира військової частини на укладення контракту з особою, яка приймається на посаду офіцера, надається виключно після погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

Для військових цієї категорії передбачений випробувальний термін два місяці. Якщо протягом цього періоду буде виявлено невідповідність вимогам служби, контракт розривається, а військовослужбовець звільняється.

Граничний вік перебування на військовій службі для цієї категорії не встановлюється.

Під час дії воєнного стану для осіб старше 60 років, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби – один рік. Термін служби може бути продовжений за новим контрактом на той самий строк.