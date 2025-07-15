Воєнний стан і мобілізацію продовжено до 5 листопада

Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 7 серпня до 5 листопада 2025 року

Верховна Рада (Фото: ВР)

Верховна Рада підтримала продовження строків проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану ще на 90 діб. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

За продовження воєнного стану проголосували 320 народних депутатів з 337 присутніх, мобілізації – 304.

В обох випадках проти проголосувала одна людина. За інформацією Железняка, це був народний депутат Олексій Гончаренко.

Це вже 16-те продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.