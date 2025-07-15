Воєнний стан і мобілізацію продовжено до 5 листопада
Верховна Рада підтримала продовження строків проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану ще на 90 діб. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.
Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 7 серпня до 5 листопада 2025 року.
За продовження воєнного стану проголосували 320 народних депутатів з 337 присутніх, мобілізації – 304.
В обох випадках проти проголосувала одна людина. За інформацією Железняка, це був народний депутат Олексій Гончаренко.
Це вже 16-те продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.
- Під час попереднього голосування за продовження воєнного стану та мобілізації 16 квітня Гончаренко також голосував проти. Депутат пояснив це відсутністю чітких термінів служби для військових. Тоді позицію Гончаренка розкритикували спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
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