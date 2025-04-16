Воєнний стан і мобілізацію продовжено, попри розбрат у Раді

Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено до 6 серпня. Проти проголосував лише Гончаренко

Верховна Рада (Фото: Facebook Олександра Корнієнка)

Верховна Рада вже в 15-й раз від початку повномасштабної війни підтримала законопроєкти президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 діб. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

За продовження мобілізації проголосували 346 депутатів, воєнного стану – 357.

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко – єдиний, хто проголосував проти, як він сам стверджує. Він анонсував це заздалегідь.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук напередодні голосування, ввечері 15 квітня, написав: "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що "деякі космонавти" з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану.

"Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян. Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. "Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", – написав він.

Водночас Гончаренко казав, що відмовляється голосувати за продовження воєнного стану і мобілізації через відсутність чітких термінів служби для військових.

Він відповів на допис Арахамії: "Держава для Слуг – це гарант їх безпеки і хорошого життя. Держава для нас – це люди, які її складають. Що заважало Давиду та Слугам прийняти законопроєкт про ЧІТКІ ТЕРМІНИ СЛУЖБИ та адекватну мобілізацію?".

Він нагадав, що три місяці тому, на попередньому голосуванні за мобілізацію та воєнний стан, він попереджав, що більше за це не голосуватиме, якщо не буде термінів служби.

"Термінів служби немає. Хоча в Раді давно лежить мій законопроєкт, де все чітко прописано. Бусифікація продовжується. За рік не виконано ЖОДНОЇ обіцянки Кабміну про демобілізаційний законопроєкт. Суцільна брехня", – заявив нардеп.

Водночас нардепка та співголова фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко наголосила, що "війна триває, Росія не змінила свої плани знищення України, тому ми [Європейська солідарність] як державники усвідомлюємо важливість мобілізації і воєнного стану, аби продовжити відсіч агресору".

"ЄС всі ці роки голосувала за мобілізацію і воєнний стан, ми підтримаємо ці складні рішення і зараз", – заявила вона.

Втім Геращенко теж розкритикувала владу за "зловживання" воєнним станом нібито для посилення "диктатури".