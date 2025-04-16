Военное положение и мобилизация продлены, несмотря на раздор в Раде

Военное положение и общая мобилизация продлены до 6 августа. Против проголосовал только Гончаренко

Верховная Рада (Фото: Facebook Александра Корниенко)

Верховная Рада уже в 15-й раз с начала полномасштабной войны поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

За продление мобилизации проголосовали 346 депутатов, военного положения – 357.

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко – единственный, кто проголосовал против, как он сам утверждает. Он анонсировал это заранее.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук накануне голосования, вечером 15 апреля, написал: "Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть – среди проголосовавших против продолжения военного положения".

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что "некоторые космонавты" из Верховной Рады выступают против продления военного положения.

"После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления россиян. Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Только буквы, в основном с конца алфавита. "Усталость от войны" сказывается после изнурительной заграничной командировки", – написал он.

В то же время Гончаренко говорил, что отказывается голосовать за продление военного положения и мобилизации из-за отсутствия четких сроков службы для военных.

Он ответил на пост Арахамии: "Государство для Слуг – это гарант их безопасности и хорошей жизни. Государство для нас – это люди, составляющие его. Что мешало Давиду и Слугам принять законопроект о ЧЕТКИХ СРОКАХ СЛУЖБЫ и адекватной мобилизации?".

Он напомнил, что три месяца назад, на предварительном голосовании за мобилизацию и военное положение, он предупреждал, что больше не будет голосовать, если не будет сроков службы.

"Сроков службы нет. Хотя в Раде давно лежит мой законопроект, где все четко прописано. Бусификация продолжается. За год не выполнено НИ ОДНОГО обещания Кабмина о демобилизационном законопроекте. Сплошная ложь", – заявил нардеп.

В то же время нардеп и сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко подчеркнула, что "война продолжается, Россия не изменила свои планы уничтожения Украины, поэтому мы [Европейская солидарность] как государственники осознаем важность мобилизации и военного положения, чтобы продолжить отпор агрессору".

"ЕС все эти годы голосовала за мобилизацию и военное положение, мы поддержим эти сложные решения и сейчас", – заявила она.

Однако Геращенко тоже раскритиковала власть за "злоупотребление" военным положением якобы для усиления "диктатуры".