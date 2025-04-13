Разведка выяснила, кто и откуда запустил "Искандеры" по Сумам

ГУР узнало, что две баллистические ракеты были запущены с Воронежского и Курского направлений соответственно

Фото: ГСЧС

Главное управление разведки Минобороны установило, кто нанес ракетные удары по центру Сум 13 апреля, в результате чего погиб 31 человек. Об этом сообщил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник – от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты – не избежал возмездия", – добавил Буданов.

Россия нанесла два ракетных удара по Сумам в 10:15. В городе разрушено здание, в котором размещался региональный Центр защиты прав человека – представительство омбудсмена. По состоянию на 13:40 погиб 31 человек, из них два ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "только сволочь может так поступать". Министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь подчеркнул, что Украина передала детали российского военного преступления международным организациям и союзникам.