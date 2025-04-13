Розвідка з'ясувала, хто і звідки запустив "Іскандери" по Сумах

ГУР дізналося, що дві балістичні ракети було запущено з Воронезького та Курського напрямків відповідно

Фото: ДСНС

Головне управління розвідки Міноборони встановило, хто завдав ракетних ударів по центру Сум 13 квітня, унаслідок чого загинула 31 людина. Про це повідомив начальник ГУР Кирило Буданов.

Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.

"Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець — від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети — не уникнув відплати", – додав Буданов.

Внаслідок двох російських ударів по Сумах о 10:15 у місті зруйновано будівлю, в якій розташовувався регіональний Центр захисту прав людини – представництво омбудсмана. Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них дві дитини. Постраждали 84 особи, з них 10 дітей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "тільки сволота може так діяти". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою наголосив, що Україна передала деталі російського воєнного злочину міжнародним організаціям та союзникам.