На наслідки удару РФ по Кривому Рогу прибули подивитися 32 іноземні дипломати – фото
Посли десятків країн світу, а також представники місій та агенцій Організації Об'єднаних Націй та Євросоюзу прибули до Кривого Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок російського ракетного удару по місту 4 квітня загинули дев'ятеро дітей.
"Говорили про виклики, повʼязані з війною. Про ті злочини, які вчиняє агресор, і їх наслідки <...> На місці трагедії вшанували памʼять загиблих від ракетного удару 4 квітня. Оглянули дипломати й місця інших російських атак", – написав Лисак.
За його словами, від початку повномасштабної війни російські війська обстріляли Дніпропетровську область 12 000 разів, унаслідок чого загинули 515 людей. Ще понад 3000 – постраждали.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що запросити 32 представників дипломатичних місій країн-союзників та міжнародних організацій до Кривого Рогу було його ідеєю.
"Важливо, щоб іноземні дипломати побачили наслідки російського кримінального терору на власні очі. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку", – написав він.
Серед прибулих є, зокрема, представники США, Туреччини, Канади, Чехії, Данії, Грузії, ООН та ЄС.
- Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Згодом, 6 квітня, у лікарні від численних ран помер чоловік. Через декілька годин після ракетної атаки загарбники вдарили по місту "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.
- Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев'ятеро дітей.