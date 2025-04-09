На наслідки удару РФ по Кривому Рогу прибули подивитися 32 іноземні дипломати – фото

4 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули дев'ятеро дітей

Фото: МЗС

Посли десятків країн світу, а також представники місій та агенцій Організації Об'єднаних Націй та Євросоюзу прибули до Кривого Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок російського ракетного удару по місту 4 квітня загинули дев'ятеро дітей.

"Говорили про виклики, повʼязані з війною. Про ті злочини, які вчиняє агресор, і їх наслідки <...> На місці трагедії вшанували памʼять загиблих від ракетного удару 4 квітня. Оглянули дипломати й місця інших російських атак", – написав Лисак.

За його словами, від початку повномасштабної війни російські війська обстріляли Дніпропетровську область 12 000 разів, унаслідок чого загинули 515 людей. Ще понад 3000 – постраждали.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що запросити 32 представників дипломатичних місій країн-союзників та міжнародних організацій до Кривого Рогу було його ідеєю.

"Важливо, щоб іноземні дипломати побачили наслідки російського кримінального терору на власні очі. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку", – написав він.

Серед прибулих є, зокрема, представники США, Туреччини, Канади, Чехії, Данії, Грузії, ООН та ЄС.

Фото: МЗС

Фото: МЗС

Увечері 4 квітня росіяни вдарили поряд із дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Згодом, 6 квітня, у лікарні від численних ран помер чоловік. Через декілька годин після ракетної атаки загарбники вдарили по місту "шахедами", внаслідок чого загинула жінка.

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули дев'ятеро дітей.