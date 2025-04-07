Телеканал France24 у своєму репортажі показав момент влучання російської балістичної ракети з касетною бойовою частиною по Кривому Рогу 4 квітня з ресторану біля місця атаки. Він опублікований на YouTube каналу.

На відео з камер спостереження ресторану можна з різних ракурсів побачити, що військових в закладі не було – там перебували цивільні відвідувачі та працівники. Не знайшов доказів військового зібрання і кореспондент французького телеканалу, який побував на місці події.

Російська пропаганда традиційно заявила про атаку нібито на військовий об'єкт – "місце наради українських військових командирів з західними інструкторами".

Російський ракетний удар по Кривому Рогу стався 4 квітня. Внаслідок нього загинуло 20 людей, зокрема дев'ятеро дітей, і ще 74 отримали поранення. Того ж дня Росія атакувала Кривий Ріг безпілотниками – загинула жінка і ще семеро людей отримали поранення.

Посолка США Брінк, реагуючи на ракетний удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня, не назвала країну, яка його скоїла. Президент Зеленський назвав її реакцію "слабкою". У День національної жалоби Брінк заявила, що удару завдала Росія.

У Кривому Розі через російські атаки 4 квітня оголосили триденну жалобу. Згодом її оголосили у всій Україні.

Міністерство закордонних справ заявило, що ударом по Кривому Рогу Росія демонструє повну зневагу до мирних зусиль Трампа.