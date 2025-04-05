Зеленський назвав "слабкою" реакцію посолки США на ракетний удар по Кривому Рогу

Президент наголосив, що Бріджит Брінк побоялася сказати слово "російська", говорячи про ракету, що вбила дітей

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає "слабкою" реакцію посолки Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк на ракетний удар по Кривому Рогу, унаслідок якого загинули дев’ять дітей та дев’ять дорослих. Відповідний допис глава держави опублікував у соціальних мережах.

"Дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу. Кривий Ріг і всю Україну вчора й сьогодні вже багато хто підтримав", – написав Зеленський.

Він подякував міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії, а також високій представниці Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

"Ми цінуємо, що принципово висловилися посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", – наголосив Зеленський.

Президент підтвердив тезу Брінк, що "війна має завершитися". Але, на думку глави держави, треба не боятися називати речі своїми іменами, а також не боятися "тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення".

"Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів", – акцентував він.

Зеленський нагадав, що вів перемовини з американською стороною щодо додаткових систем протиповітряної оборони. Він розраховує на домовленості з президентом США Дональдом Трампом, який обіцяв допомогти з пошуком Patriot.

Коментуючи ракетну атаку по Кривому Рогу, президент сказав, що було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога Ростовської області Росії.

Станом на 13:39, за інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 72 людей. Майже половина потерпілих ушпиталені, 17 – у важкому стані. Кількість загиблих залишилася без змін – дев'ять дітей та стільки ж дорослих.

Увечері 4 квітня росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Було влучання поблизу дитячого майданчика.

Жертвами атаки стали 18 людей, зокрема дев’ять дітей. Ще десятки людей поранені.

Через декілька годин окупанти атакували Кривий Ріг ударними БпЛА. Загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.