Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: вбили 14 людей, зокрема шість дітей – фото

Наслідки атаки (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

Увечері в п'ятницю, 4 квітня, росіяни завдали удару по місту Кривий Ріг. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Зʼясовуємо. Деталі згодом", – написав він.

Лисак закликав мешканців міста перебувати в безпечних місцях.

Інформацію про ракетну атаку підтвердив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

О 18:48 Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. А о 18:49 військові попередили про ціль в напрямку Кривого Рогу. О 18:51 Суспільне повідомило про вибух в місті.

ДОПОВНЕНО О 19:25. Вілкул заявив, що окупанти вдарили по житловому мікрорайону. Відомо про 12 загиблих та понад 50 поранених.

Лисак уточнив, що серед загиблих — двоє дітей. Кількість поранених уточнюється.

У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки.

ДОПОВНЕНО О 19:40. Глава ОВА написав, що, за уточненою інформацією, серед загиблих – троє дітей.

"Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація – згодом. Горять автівки та гаражі", – повідомив Лисак.

ДОПОВНЕНО О 20:00. Лисак повідомив, що кількість загиблих збільшилася до 14 людей. Кількість постраждалих постійно збільшується, додав він.

Вілкул уточнив, що серед загиблих – п’ять дітей. За його словами, поряд із місцем ракетної атаки був дитячий майданчик.

ДОПОВНЕНО О 20:10. На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський.

"Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою", – написав він.

Глава держави підтвердив, що загинули 14 людей. Він уточнив, що серед жертв атаки шість дітей.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського