Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: погибли 12 человек, более 50 раненых

Кривой Рог (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Вечером в пятницу, 4 апреля, россияне нанесли удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Враг ударил по Кривому Рогу. Выясняем. Детали со временем", — написал он.

Лысак призвал жителей города находиться в безопасных местах.

Информацию о ракетной атаке подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В 18:48 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. А в 18:49 военные предупредили о цели в направлении Кривого Рога. В 18:51 Суспільне сообщило о взрыве в городе.

ДОПОЛНЕНО В 19:25. Вилкул заявил, что оккупанты ударили по жилому микрорайону. Известно о 12 погибших и более 50 раненых.

Лысак уточнил, что среди погибших двое детей. Число раненых уточняется.

В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки.