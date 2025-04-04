Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: погибли 12 человек, более 50 раненых

Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: погибли 12 человек, более 50 раненыхдополнено
Вечером в пятницу, 4 апреля, россияне нанесли удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Враг ударил по Кривому Рогу. Выясняем. Детали со временем", — написал он.
Лысак призвал жителей города находиться в безопасных местах.
Информацию о ракетной атаке подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В 18:48 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. А в 18:49 военные предупредили о цели в направлении Кривого Рога. В 18:51 Суспільне сообщило о взрыве в городе.
ДОПОЛНЕНО В 19:25. Вилкул заявил, что оккупанты ударили по жилому микрорайону. Известно о 12 погибших и более 50 раненых.
Лысак уточнил, что среди погибших двое детей. Число раненых уточняется.
В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки.
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