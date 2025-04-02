Россия ударила по предприятию в Кривом Роге: погибли четверо людей, есть раненые

В результате ракетной атаки РФ на Кривой Рог 2 апреля погибли три человека, сообщили в ОВА

Кривой Рог (Фото: Urban KR)

Днем 2 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, повреждено предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем", – написал он. Позже Лысак добавил, что погибли три человека, также есть раненые. Возник пожар.

Около 17:03 мониторинговые каналы предупредили об угрозе ракетного удара по Кривому Рогу. Воздушные силы написали о "скоростной цели". Через две минуты раздался взрыв, сообщал собеседник LIGA.net, проживающий в городе.

Около 16:20 россияне ударили по многоэтажке в Харькове, пострадали четыре человека.

ДОПОЛНЕНО в 17:58. Количество погибших в Кривом Роге возросло до четырех. Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы.