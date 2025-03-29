Россияне атаковали Кривой Рог баллистикой: есть пострадавшие, возник пожар

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели курсом на Кривой Рог

"Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Днем в субботу, 29 марта, в городе Кривой Рог раздался взрыв. Предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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"Кривой Рог. Громко. Все детали впоследствии", — написал Лысак.

В то же время руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что россияне атаковали город баллистикой.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы", — добавил он.

В 11:24 ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. В 11:26 военные сообщили о скоростной цели курсом на Кривой Рог.

Впоследствии Лысак написал, что, предварительно, есть пострадавшая. Из-за атаки возник пожар, повреждена инфраструктура.

ДОПОЛНЕНО В 12:11. Вилкул заявил, что количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Все в состоянии средней тяжести. По его словам, оккупанты ударили по плотной городской застройке.

Лысак уточнил, что повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.

В ночь на 29 марта россияне массированно атаковали Днепр ударными дронами. Погибли четыре человека, еще более 20 – пострадали.

Всего в ту ночь оккупанты запустили по Украине более 170 беспилотников. Есть последствия в трех областях.