Россия атаковала дронами Кривой Рог: минимум 15 взрывов в городе

Атака по Кривому Рогу (Иллюстративное фото: t.me/vilkul)

Вечером 25 марта Россия массированно атаковала "шахедами" Кривой Рог. В городе раздалось минимум 15 взрывов, сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул.

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"Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. Сейчас локационно чисто", – написал он.

В Воздушных силах Украины сообщили в 23:45, что с востока в направлении города двигаются еще вражеские дроны.

В местных Telegram-каналах сообщали, что в результате российских атак в Кривом Роге возникли пожары. Информация требует официального подтверждения.

Скриншот видео