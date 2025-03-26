Россия атаковала дронами Кривой Рог: минимум 15 взрывов в городе
Вечером 25 марта Россия массированно атаковала "шахедами" Кривой Рог. В городе раздалось минимум 15 взрывов, сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул.
"Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. Сейчас локационно чисто", – написал он.
В Воздушных силах Украины сообщили в 23:45, что с востока в направлении города двигаются еще вражеские дроны.
В местных Telegram-каналах сообщали, что в результате российских атак в Кривом Роге возникли пожары. Информация требует официального подтверждения.
- 14 марта россияне атаковали ракетой Кривой Рог. В результате атаки пострадавшие, под ударом находился жилой квартал. Утром возросло количество пострадавших, враг ударил баллистикой по ночному клубу.
- 24 марта сообщалось, что в Изюме в предприятие попали 14 беспилотников за час.