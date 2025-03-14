Россияне атаковали ракетой Кривой Рог: есть пострадавшие, под ударом жилой квартал

Последствия российского удара по Кривому Рогу 14 марта 2025 года (Фото: Telegram Сергея Лысака)

Россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – попали по центру жилого квартала. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем", – написал он.

По предварительным данным, пострадали четыре человека: все в состоянии средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.

ОБНОВЛЕНО в 21:30. Сейчас известно о восьми раненых – пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести, написал Лысак.

По его словам, количество пострадавших "постоянно растет".

Потушены пожары, которые возникли из-за атаки. Повреждены три многоквартирных дома и городские коммуникации, есть разрушения объектов бизнеса.

Продолжается обследование территории.

Лысак призвал людей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги – есть вероятность повторных выходов.

Накануне Воздушные силы сообщали об угрозе баллистического оружия, а затем написали о полете скоростной цели в направлении Кривого Рога.