Россияне атаковали ракетой Кривой Рог: есть пострадавшие, под ударом жилой квартал

Россияне атаковали ракетой Кривой Рог: есть пострадавшие, под ударом жилой кварталобновлено
Россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – попали по центру жилого квартала. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем", – написал он.
По предварительным данным, пострадали четыре человека: все в состоянии средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.
ОБНОВЛЕНО в 21:30. Сейчас известно о восьми раненых – пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести, написал Лысак.
По его словам, количество пострадавших "постоянно растет".
Потушены пожары, которые возникли из-за атаки. Повреждены три многоквартирных дома и городские коммуникации, есть разрушения объектов бизнеса.
Продолжается обследование территории.
Лысак призвал людей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги – есть вероятность повторных выходов.
Накануне Воздушные силы сообщали об угрозе баллистического оружия, а затем написали о полете скоростной цели в направлении Кривого Рога.
- Вечером 5 марта россияне ударили баллистической ракетой по гостинице в Кривом Роге. По состоянию на ночь было известно о двух погибших и 28 раненых. Утром число погибших из-за российской атаки увеличилось до четырех. 9 марта в больнице скончался мужчина, пострадавший от удара.
- Вечером 13 марта захватчики атаковали Харьков "шахедами" – пострадали семь человек
- В ночь на 14 марта РФ снова била по Украине беспилотниками, но уже значительно меньшим количеством – 27 против, например, 117 в ночь на 13 марта.