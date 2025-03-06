Удар баллистикой по криворожскому отелю: уже трое погибших и 31 пострадавший – фото
В Кривом Роге уже до трех выросло количество погибших в результате российского удара баллистической ракетой по отелю. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Так, уже три человека погибли в Кривом Роге – двое мужчин и женщина.
Известно уже о 31 пострадавшем (по состоянию на ночь было 28). Среди них один ребенок. Большинство раненых госпитализированы. 14 – в тяжелом состоянии.
Кроме гостиницы, поврежденs 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что пострадавший ребенок – 13-летняя девочка. Среди 31 раненого в больницах находятся 28 человек, из них трое в крайне тяжелом состоянии, 11 – в тяжелом.
- 22 февраля 2025 года Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. По состоянию на утро 23 февраля было известно об одном погибшем и пятерых раненых.
- Из-за российской атаки был разрушен храм, он не подлежит восстановлению.