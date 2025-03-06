Удар баллистикой по криворожскому отелю: уже трое погибших и 31 пострадавший – фото

Почти половина раненых в тяжелом состоянии, продолжается разбор завалов

Фото: Сергей Лысак / Telegram

В Кривом Роге уже до трех выросло количество погибших в результате российского удара баллистической ракетой по отелю. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Так, уже три человека погибли в Кривом Роге – двое мужчин и женщина.

Известно уже о 31 пострадавшем (по состоянию на ночь было 28). Среди них один ребенок. Большинство раненых госпитализированы. 14 – в тяжелом состоянии.

Кроме гостиницы, поврежденs 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что пострадавший ребенок – 13-летняя девочка. Среди 31 раненого в больницах находятся 28 человек, из них трое в крайне тяжелом состоянии, 11 – в тяжелом.

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram