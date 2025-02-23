В Кривом Роге разрушен храм из-за удара России, он не подлежит восстановлению – фото

Настоятель храма говорит, что не может финансово оценить масштабы ущерба

Храм в Кривом Роге (Фото: телеканал d1.ua)

Во время удара по Кривому Рогу 22 февраля российская армия разрушила храм Первомученика и архидиакона Стефана Украинской православной церкви. Настоятель храма протоиерей Доминиан в комментарии Суспильному заявил, что здание не подлежит восстановлению.

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"Повреждения капитальные, это не подлежит восстановлению. Надо вывозить святыни, здание просто разрушено... Оценить масштаб катастрофы в деньгах, я думаю, нереально", – сказал он.

Атака произошла поздно вечером, поэтому в храме не было верующих. Но если бы удар произошел во время богослужения, то было бы много жертв, отметил протоиерей Доминиан.

Фото храма: d1.ua

Фото храма: d1.ua

Россия ударила ракетами по городу около 23:00. По состоянию на утро 23 февраля известно об одном погибшем и пятерых раненых (четыре женщины и мужчина).

Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в результате удара повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, пансионат для пожилых людей, церковь, социальные и промышленные здания, АЗС, автомобили.

23 февраля ночью Россия запустила по Украине 267 дронов и три ракеты. ПВО сбить удалось большинство БПЛА.

В частности, в Киеве в результате вражеской атаки в нескольких районах упали обломки дронов и возникли пожары.