В результате атаки по Киевской области погиб работник Укрзализныци
Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал подробности ночной атаки на Бориспольский район. По имеющимся данным, пострадали образовательные учреждения, автомобили и жилые дома, погиб работник Укрзализныци.
В УЗ отметили, что 60-летний погибший был дежурным по переезду в Бориспольском районе и погиб на рабочем месте.
"Движение поездов на участке разрешено с пониженной скоростью. Поезда по расписанию", – сообщили в компании.
Также произошел пожар складских помещений, который оперативно удалось ликвидировать.
В результате вражеской атаки повреждены административные здания предприятий, школа, детский сад, остекление квартир многоэтажного жилого дома, пять автомобилей, помещения трех магазинов, частный дом, более 20 солнечных панелей и служебный автомобиль полиции.
В Броварском районе поврежден частный дом.
"Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над помощью пострадавшим в результате атаки", – отметил Калашник.
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