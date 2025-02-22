В результате атаки по Киевской области погиб работник Укрзализныци

Последствия атаки по Киевской области (Фото: ГСЧС)

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал подробности ночной атаки на Бориспольский район. По имеющимся данным, пострадали образовательные учреждения, автомобили и жилые дома, погиб работник Укрзализныци.

В УЗ отметили, что 60-летний погибший был дежурным по переезду в Бориспольском районе и погиб на рабочем месте.

"Движение поездов на участке разрешено с пониженной скоростью. Поезда по расписанию", – сообщили в компании.

Также произошел пожар складских помещений, который оперативно удалось ликвидировать.

В результате вражеской атаки повреждены административные здания предприятий, школа, детский сад, остекление квартир многоэтажного жилого дома, пять автомобилей, помещения трех магазинов, частный дом, более 20 солнечных панелей и служебный автомобиль полиции.

В Броварском районе поврежден частный дом.

"Вместе с местными властями и международными партнерами уже работаем над помощью пострадавшим в результате атаки", – отметил Калашник.

22 февраля Россия атаковала Украину 162 дронами, в нескольких регионах есть попадания.

В Киеве упали обломки вражеского дрона в Соломенском районе, возник пожар.