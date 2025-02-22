Россия атаковала дронами Киев и область: произошли пожары, есть погибший

В Киевской области также повреждены учебное заведение и многоэтажка

Результат атаки на Киевщину (Фото: Нацполиция)

Вечером 21 февраля Россия атаковала дронами Киев и область. В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар, есть разрушение, сообщил мэр Виталий Кличко.

Воздушная тревога была объявлена в столице в 21:38, а отбой дали в 01.14. В это время над городом работала противовоздушная оборона.

Как отметили в Киевской городской военной администрации, обломки сбитого дрона упали на открытую территорию частного дома. Из-за этого загорелись деревья на площади в три м.кв, а взрывной волной повреждены окна в доме напротив.

На месте работали экстренные службы, ликвидировавшие возгорание. Информация о пострадавших не поступала.

Вражеской атаке дронов также подверглась Киевской области, сообщил исполняющий обязанности главы областной администрации Николай Калашник. В результате в Бориспольском районе на железнодорожном переезде еще до прибытия медиков погиб 60-летний мужчина.

Также произошел пожар складского помещения, по состоянию на 0:20 его ликвидация продолжалась. Повреждены рядом окна жилой многоэтажки и учебного заведения.

В Нацполиции добавили, что повреждения также получил служебный автомобиль группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции. По факту обстрела уже начато уголовное производство.

12 февраля ВСУ сбили шесть российских ракет "Искандер-М" или С-400 и 71 беспилотник.

18 февраля Россия атаковала Константиновку двумя FPV подряд. Среди раненых начальник МВА.

20 февраля Россия запустила по Украине более 160 дронов и ракет, фиксировались последствия в пяти регионах.