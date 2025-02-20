В Херсоне завершены аварийно-спасательные работы после российского удара по жилому дому – количество жертв возросло до двух, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели деблокировали тело погибшей женщины.

В общей сложности из-за российской атаки погибли два человека, пятеро пострадали, в том числе два ребенка.

Спасатели планируют продолжить разбор завалов на следующий день.

Накануне, поздно вечером 19 февраля, Россия сбросила на жилую многоэтажку в Днепровском районе Херсона управляемую авиабомбу.

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