В Херсоне завершены аварийно-спасательные работы после российского удара по жилому дому – количество жертв возросло до двух, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели деблокировали тело погибшей женщины.

В общей сложности из-за российской атаки погибли два человека, пятеро пострадали, в том числе два ребенка.

Спасатели планируют продолжить разбор завалов на следующий день.

Накануне, поздно вечером 19 февраля, Россия сбросила на жилую многоэтажку в Днепровском районе Херсона управляемую авиабомбу.

19 февраля в результате атаки был уничтожен автомобиль Укрпочты, направлявшийся в Станислав, а утром 20 февраля поврежден сортировочный центр компании в Херсоне.

В ночь на 20 февраля Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив к 14 ракетам и 161 ударному дрону.

Министр энергетики сообщил, что ночью Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины.