Россия сбросила КАБ на многоэтажку в Херсоне: из-под завалов достали детей – фото, видео

Россия сбросила КАБ на многоэтажку в Херсоне: из-под завалов достали детей – фото, видеодополнено
Поздним вечером 19 февраля Россия сбросила на жилую многоэтажку в Днепровском районе Херсона управляемую авиабомбу. В результате этого есть пострадавшие, среди них дети. Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Россияне начали запускать КАБы по Херсонской области с 22:27, а в 23:01 Прокудин предупреждал об угрозе российского авиаудара непосредственно по областному центру.
Впоследствии стало известно, что РФ атаковала Херсон тремя КАБами, один из которых попал в многоэтажку в центре города.
В результате этого авиаудара пострадали 13-летние близнецы. Мальчик и девочка получили минно-взрывные травмы и острую реакцию на стресс, они в больнице.
Мать пострадавших детей тоже может находиться под завалами. Спасатели разыскивают ее и других жителей дома.
Также чрезвычайники спасли из дома мужчину, который был заблокирован на восьмом этаже.
В результате авиаудара также пострадал мужчина – он получил ранения ног, взрывную и черепно-мозговую травмы.
Пострадали также мужчины в возрасте 36 и 60 лет. Младший получил акубаротравму, а старший – ссадины лба.
ДОПОЛНЕНО В 08:25. Известно уже о шести пострадавших. Под завалами еще могут находиться люди, идет поисковая операция.
- 2 февраля Россия ударила по Херсону дронами и авиацией. В результате пострадали семеро человек.
- В ночь на 16 февраля РФ нанесла удар дроном по тепловой электростанции в Николаеве. Из-за этого без отопления остались 46 000 абонентов.
- В ночь на 19 февраля Россия атаковала густонаселенный район Одессы беспилотниками. Из-за этого более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света.