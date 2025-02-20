Россия сбросила КАБ на многоэтажку в Херсоне: из-под завалов достали детей – фото, видео

Всего Россия сбросила на город поздно вечером 19 февраля три управляемых авиабомбы

Последствия российской бомбардировки Херсона в ночь на 20 февраля 2025 года (Фото: Роман Мрочко/Telegram)

Поздним вечером 19 февраля Россия сбросила на жилую многоэтажку в Днепровском районе Херсона управляемую авиабомбу. В результате этого есть пострадавшие, среди них дети. Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Россияне начали запускать КАБы по Херсонской области с 22:27, а в 23:01 Прокудин предупреждал об угрозе российского авиаудара непосредственно по областному центру.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала Херсон тремя КАБами, один из которых попал в многоэтажку в центре города.

В результате этого авиаудара пострадали 13-летние близнецы. Мальчик и девочка получили минно-взрывные травмы и острую реакцию на стресс, они в больнице.

Последствия российской бомбардировки Херсона в ночь на 20 февраля 2025 года (Фото: Роман Мрочко/Telegram)

Мать пострадавших детей тоже может находиться под завалами. Спасатели разыскивают ее и других жителей дома.

Также чрезвычайники спасли из дома мужчину, который был заблокирован на восьмом этаже.

В результате авиаудара также пострадал мужчина – он получил ранения ног, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Последствия российской бомбардировки Херсона в ночь на 20 февраля 2025 года (Фото: Роман Мрочко/Telegram)

Пострадали также мужчины в возрасте 36 и 60 лет. Младший получил акубаротравму, а старший – ссадины лба.

ДОПОЛНЕНО В 08:25. Известно уже о шести пострадавших. Под завалами еще могут находиться люди, идет поисковая операция.