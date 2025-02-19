РФ запустила БпЛА по густонаселенному району Одессы: много людей без тепла и света – видео
В ночь на 19 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками Одессу, в результате чего есть разрушения, более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.
Российская атака началась около 22:35. Отбой тревоги был в 01:01.
Впоследствии Труханов сообщил, что в результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города нет электро-, водо- и теплоснабжения в большой части домов.
Без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов.
Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.
Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.
19 февраля учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей – до улучшения ситуации.
- В ночь на 17 февраля Россия запустила по Украине более 100 БпЛА.
- В результате той атаки пострадал, в частности, город Запорожье, куда попали 10 беспилотников.
- В ночь на 18 февраля оккупанты запустили 176 беспилотников. Почти все были сбиты или локационно потеряны, но не обошлось без последствий.