РФ запустила БпЛА по густонаселенному району Одессы: много людей без тепла и света – видео

В ночь на 19 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками Одессу, в результате чего есть разрушения, более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

Российская атака началась около 22:35. Отбой тревоги был в 01:01.

Впоследствии Труханов сообщил, что в результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города нет электро-, водо- и теплоснабжения в большой части домов.

Без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов.

Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

Известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

19 февраля учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей – до улучшения ситуации.

Фото: Геннадий Труханов / Telegram

Фото: Геннадий Труханов / Telegram