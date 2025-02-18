Россия запустила по Украине 176 БпЛА: сбито более сотни, но есть последствия

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

С вечера 17 февраля и в ночь на 18 февраля Россия запустила по Украине 176 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сбила 103 ударных БпЛА, еще 67 имитаторов были локационно потеряны. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.



РФ запускала беспилотники из районов российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, деревни Шаталово и временно оккупированного Крыма.



К их сбитию привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.



По состоянию на 09:00 сбития БпЛА подтверждены в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.



В результате атаки вражеских дронов пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области. В Кировоградской области БпЛА попал в многоэтажку в Долинском.



В Харьковской области, как сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, российский беспилотник в 23:50 17 февраля попал в складское помещение в Великобурлукской громаде Купянского района.



В Черкасской области, по сообщению начальника ОВА Игоря Табурца, сбитый БпЛА осколками повредил четыре дома и гараж.



"Там повыбивало окна, кое-где разрушены крыши. Также зацепило автомобиль", – написал Табурец.



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