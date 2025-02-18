Росія запустила по Україні 176 безпілотників: збито понад сотню, але є наслідки у чотирьох областях

З вечора 17 лютого і в ніч проти 18 лютого Росія запустила по Україні 176 безпілотників. Українська протиповітряна оборона збила 103 ударних БпЛА, ще 67 імітаторів були локаційно втрачені. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



РФ запускала безпілотники з районів російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, села Шаталово і тимчасово окупованого Криму.



До їх збиття залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.



Станом на 09:00 збиття БпЛА підтверджені у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.



Внаслідок атаки ворожих дронів постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина. У Кіровоградській області БпЛА влучив у багатоповерхівку в Долинському.







У Харківській області, як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, російський безпілотник о 23:50 17 лютого влучив у складську будівлю у Великобурлуцькій громаді Куп'янського району.



У Києві через атаку БпЛА постраждав Святошинський район. Падіння уламків безпілотника спричинило пожежу на підприємстві та на прибудинковій території поруч.



У Черкаській області, за повідомленням начальника ОВА Ігоря Табурця, збитий БпЛА уламками пошкодив чотири будинки та гараж.





Наслідки падіння уламків збитого російського БпЛА у Черкаській області (Фото: Ігор Табурець/Facebook)



"Там повибивало вікна, подекуди понівечило дахи. Також зачепило автомобіль", – написав Табурець.



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