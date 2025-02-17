Росія атакує Київ ударними дронами: уламки впали у Святошинському районі, палають автівки

Є загоряння на території промислового підприємства, також палають автівки, заявив Віталій Кличко

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері в понеділок, 17 лютого, росіяни атакують Київ ударними безпілотниками, в одному з районів впали уламки ворожого БпЛА. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, уламки дрона впали у Святошинському районі. За попередньою інформацією, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки у дворі житлового будинку поруч.

Повітряну тривогу у зв’язку з загрозою застосування БпЛА у столиці оголосили о 22:09. О 22:32 Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу ударних БпЛА для Києва з півночі.

Згодом Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони на півночі Києва.

О 23:06 у Києві – відбій повітряної тривоги.

Водночас у Київській області загроза зберігається. Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні працюють сили ППО.

Мешканців області закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників.