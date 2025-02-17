Росія атакує Київ ударними дронами: уламки впали у Святошинському районі, палають автівки
Увечері в понеділок, 17 лютого, росіяни атакують Київ ударними безпілотниками, в одному з районів впали уламки ворожого БпЛА. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, уламки дрона впали у Святошинському районі. За попередньою інформацією, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки у дворі житлового будинку поруч.
Повітряну тривогу у зв’язку з загрозою застосування БпЛА у столиці оголосили о 22:09. О 22:32 Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу ударних БпЛА для Києва з півночі.
Згодом Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони на півночі Києва.
О 23:06 у Києві – відбій повітряної тривоги.
Водночас у Київській області загроза зберігається. Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні працюють сили ППО.
Мешканців області закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників.
- У ніч проти 16 лютого Росія атакувала 143 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили майже сотню дронів, але були наслідки у чотирьох областях.
- Уночі 17 лютого Росія запустила по Україні 147 безпілотників. У Київській області через атаку постраждав чоловік, також є руйнування у чотирьох районах.