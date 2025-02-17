Україну атакували під півтори сотні російських БпЛА. Є наслідки на землі: деталі та фото

Полювання на ''шахеди'' (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

З вечора 16 лютого і в ніч проти 17-го Росія запустила по Україні 147 безпілотників, є наслідки у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 83 "шахедів" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Зокрема, Запоріжжя росіяни атакували 10 безпілотниками. Як наслідок – вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання.

У Київській області під ударом були мирні населені пункти, повідомляє ОВА.

В області працювали Сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Але внаслідок атаки в Бориспільському районі чоловік 2003 року народження отримав травму руки.

Пошкодження фіксуються у чотирьох районах.

→ Обухівщина: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

→ ⁠Вишгородщина: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху.

→ ⁠Фастівщина: загорання складського приміщення.

→ ⁠Бориспільщина: пошкоджено приватний будинок.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що внаслідок падіння уламків БпЛА у Холодногірському районі Харкова три жінки 28, 50, 64 років отримали гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків.

У Салтівському районі міста пошкоджено скління будинку, без постраждалих.

Також у селі Цапівка Богодухівського району внаслідок падіння трьох "шахедів" на територію підприємства пошкоджено три складські будівлі, адмінбудівлю та дві автівки.

У Полтавській ОДА повідомили, що у Зіньківській громаді уламками безпілотника пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди.