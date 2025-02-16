Росіяни вдарили дроном по тепловій електростанції у Миколаєві: без тепла 46 000 абонентів

У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, повідомив Денис Шмигаль

Наслідки атаки (Фото: ДСНС Миколаївської області)

У ніч проти неділі, 16 лютого, росіяни атакували безпілотником критичну інфраструктуру Миколаєва, унаслідок чого тисячі абонентів залишилися без тепла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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"БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", – зазначив прем’єр.

За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 46 000 абонентів.

Усі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в будинки, школи та лікарні.

У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Шмигаль дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців міста.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів в ефірі телемарафону, що через атаку постраждав співробітник підприємства Миколаївська ТЕЦ, він перебуває в лікарні.

Також удар окупантів залишив велику частину міста без централізованого теплопостачання. Підключення опалення може тривати до двох днів, констатував Сєнкевич, додавши, що синоптики прогнозують зниження температури повітря.

У ніч проти 16 лютого окупанти запустили по Україні понад 140 ударних БпЛА та імітаторів. Сили ППО збили більшість із них.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Миколаївська й Одеська області. У Миколаєві через удар виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.