Експерти МАГАТЕ оглянули укриття Чорнобильської АЕС після російської атаки

МАГАТЕ констатувало, що рівень радіації на місці не змінився

ЧАЕС після атаки (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики у суботу оглянули укриття Чорнобильської атомної електростанції, пошкоджене у результаті російського дронового удару у ніч проти 14 лютого. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив напередодні, що українські рятувальники працюють цілодобово, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після удару по будівлі, де містяться залишки реактора, зруйнованого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.

Групі МАГАТЕ, яка перебувала на місці вибуху, було надано необмежений доступ, і вона провела широке обстеження, щоб оцінити пошкодження Нового безпечного конфайнменту (НБК). Експерти зафіксували, що безпілотник пробив отвір у даху великої аркоподібної конструкції, побудованої для запобігання викиду радіоактивних речовин із пошкодженого реактора та захисту його від зовнішніх небезпек.

Члени комісії МАГАТЕ побачили дим з даху НБК і відчули запах горілого пластику.

Попри значні пошкодження, спричинені ударом БпЛА, групу МАГАТЕ поінформували, що рівень радіації не змінився. Це також було підтверджено власними вимірюваннями команди.

"Очевидно, що це був дуже серйозний інцидент, коли безпілотний літальний апарат вдарив і пошкодив захисну споруду на великому ядерному майданчику. Як я неодноразово заявляв під час цієї руйнівної війни, атакувати ядерний об’єкт абсолютно заборонено, цього ніколи не повинно було статися", – констатував Гроссі.

Під час обходу НБК члени групи МАГАТЕ помітили, що велика територія постраждала від удару безпілотника та пожежі, спричиненої атакою. Команда підтвердила, що як зовнішня, так і внутрішня оболонка арки НБК була порушена, утворивши отвір діаметром приблизно шість метрів, а також пошкодивши деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.

Групі МАГАТЕ також показали частину уламків безпілотника, що залишилися на місці, включаючи частини крил. Пошкоджений дрон українські фахівці забрали для подальшого дослідження.

Крім цього вказується, що українська влада повідомила МАГАТЕ, що встановить додаткові датчики для вимірювання потужності дози та аерозольної концентрації поблизу місця атаки. Це зроблять після повної ліквідації пожежі.