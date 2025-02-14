"Це напад на світову ядерну безпеку". МЗС відреагувало на удар Росії по Чорнобильській АЕС

ЧАЕС (Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака)

Російський дроновий удар по Чорнобильській атомній електростанції – це напад не лише на Україну, а й на світову ядерну безпеку. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на дронову атаку РФ.

У відомстві нагадали, що у ніч проти 14 лютого РФ вдарила безпілотником по Новому Безпечному Конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком ЧАЕС, що призвело до пожежі. МЗС назвало дій Росії черговою ескалацією ядерного тероризму.

"ЧАЕС – це цивільний ядерний об’єкт, виведений з експлуатації внаслідок найстрашнішої техногенної катастрофи людства. Будь-який удар по ньому чи Чорнобильській зоні – це напад не лише на Україну, а й на світову ядерну безпеку", – йдеться у заяві.

У міністерстві нагадали, що Росія продовжує утримувати Запорізьку АЕС – найбільшу атомну станцію Європи, а разом із нею – тисячі тонн ядерного матеріалу та тисячі українських працівників, які щодня вимушені запобігати новій катастрофі, знаходячись в умовах окупації та терору.

МЗС вважає неприпустимим, що на тлі цих злочинів представники російського атомного сектору, які консультують російську армію щодо ударів по українській ядерній інфраструктурі, продовжують брати участь у міжнародних форумах, просувати російські ядерні технології та навіть залишатися в керівних органах міжнародних структур у цій сфері.

"Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій. Ми також порушимо тему російських загроз світовій ядерній безпеці, маніпуляцій та тиску на авторитет МАГАТЕ у ході наступного засідання Ради керуючих МАГАТЕ", – додали у відомстві.