"Это нападение на мировую ядерную безопасность". МИД отреагировал на удар России по ЧАЭС

ЧАЭС (Фото: Telegram-канал Андрея Ермака)

Российский дроновый удар по Чернобыльской атомной электростанции – это нападение не только на Украину, но и мировую ядерную безопасность. Так Министерство иностранных дел отреагировало на дроновую атаку РФ.

В ведомстве напомнили, что в ночь на 14 февраля РФ ударила беспилотником по Новому Безопасному Конфайнменту (НБК) над четвертым энергоблоком ЧАЭС, что привело к пожару. МИД назвало действия России очередной эскалацией ядерного терроризма.

"ЧАЭС – это гражданский ядерный объект, выведенный из эксплуатации в результате самой страшной техногенной катастрофы человечества. Любой удар по нему или Чернобыльской зоне – это нападение не только на Украину, но и на мировую ядерную безопасность", – говорится в заявлении.

В министерстве напомнили, что Россия продолжает удерживать Запорожскую АЭС – крупнейшую атомную станцию Европы, а вместе с ней – тысячи тонн ядерного материала и тысячи украинских работников, которые ежедневно вынуждены предотвращать новую катастрофу, находясь в условиях оккупации и террора.

МИД считает недопустимым, что на фоне этих преступлений представители российского атомного сектора, консультирующие российскую армию по поводу ударов по украинской ядерной инфраструктуре, продолжают участвовать в международных форумах, продвигать российские ядерные технологии и даже оставаться в руководящих органах международных структур в этой сфере.

"Украина настаивает на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики и на исключении ее представителей из руководящего звена международных организаций. Мы также поднимем тему российских угроз мировой ядерной безопасности, манипуляций и давления на авторитет МАГАТЭ в ходе следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ", – добавили в ведомстве.