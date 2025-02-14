Зеленский: Россияне намеренно ударили по ЧАЭС, дрон летел на низкой высоте

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Дрон, поразивший саркофаг Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 14 февраля, летел на низкой высоте. Президент Владимир Зеленский считает, что это свидетельствует о целенаправленном ударе российских оккупационных войск, о чем он заявил журналистам на Мюнхенской конференции безопасности.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, ударный российский дрон летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели.

"Будет следствие, и я буду знать больше деталей. Но это дает нам возможность говорить: если радары не видели [дрон] на этой высоте, то они [россияне] специально это сделали", – сказал Зеленский.