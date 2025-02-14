Зеленский: Россияне намеренно ударили по ЧАЭС, дрон летел на низкой высоте
Дрон, поразивший саркофаг Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 14 февраля, летел на низкой высоте. Президент Владимир Зеленский считает, что это свидетельствует о целенаправленном ударе российских оккупационных войск, о чем он заявил журналистам на Мюнхенской конференции безопасности.
По его словам, ударный российский дрон летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели.
"Будет следствие, и я буду знать больше деталей. Но это дает нам возможность говорить: если радары не видели [дрон] на этой высоте, то они [россияне] специально это сделали", – сказал Зеленский.
- В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
- Государственная инспекция ядерного регулирования уточнила, что по состоянию на 08:00 радиационное состояние на площадке без изменений.