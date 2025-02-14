Российский дрон разрушил укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС: видео момента попадания
ЧАЭС в марте 2022 года (Фото: Ресурс российских оккупантов)

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео.

"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", – написал глава государства.

По словам Зеленского, это укрытие Украина построила в сотрудничестве с европейскими странами, США и другими государствами.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территории атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", – подчеркнул он.

  • Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного нападения России на Украину. 31 марта они покинули территорию АЭС и отправились в сторону Беларуси.
  • В апреле 2022-го руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжего леса, где окапывались россияне. Тогда показатели внутреннего излучения (альфа- и бета-загрязнения) превышали норму в 100 и более раз.
  • У LIGA.net есть большой текст о том, чем грозит оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне.
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