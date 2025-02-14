По словам Зеленского, пожар был потушен. Радиационный фон не повышался

ЧАЭС в марте 2022 года (Фото: Ресурс российских оккупантов)

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", – написал глава государства.

По словам Зеленского, это укрытие Украина построила в сотрудничестве с европейскими странами, США и другими государствами.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территории атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", – подчеркнул он.

Последние дни, российская атака дрова с высокой энциклопедией битвы прокладывают разбойник, защищающий мир от лучей в отверженном 4-м питомом полях Chornobyl Nuclear Power Plant.



Этот брокер был построен по Украине вместе с другими странами из Европы и мира,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT – Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного нападения России на Украину. 31 марта они покинули территорию АЭС и отправились в сторону Беларуси.

В апреле 2022-го руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжего леса, где окапывались россияне. Тогда показатели внутреннего излучения (альфа- и бета-загрязнения) превышали норму в 100 и более раз.

У LIGA.net есть большой текст о том, чем грозит оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне.