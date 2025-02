Російський дрон пошкодив укриття 4-го енергоблока ЧАЕС: відео моменту влучання

У ніч проти 14 лютого російський дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відповідне відео.

"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", – написав глава держави.

За словами Зеленського, це укриття Україна побудувала у співпраці з європейськими країнами, США та іншими державами.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", – наголосив він.

ДОПОВНЕНО об 11:06. Державна інспекція ядерного регулювання уточнила, що о 01:54 було зафіксовано удар російським БпЛА по Новому безпечному конфайнменту об’єкта "Укриття" над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС.

"Станом на 08:00 ранку радіаційний стан на майданчику без змін. Подію зафіксовано експертами постійної моніторингової місії МАГАТЕ, що на постійній основі перебувають на майданчику ЧАЕС. Вплив події на безпеку Нового безпечного конфайнменту об'єкта "Укриття" потребує додаткової оцінки", – йдеться у повідомленні.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT