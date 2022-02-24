UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 19:56
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС - Фото
Чернобыльская АЭС

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и все ее объекты. Об этом на брифинге в ОП сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шмыгаль подтвердил, что Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем российских военных.

Он сказал, что, по данным руководства станции, жертв и пострадавших нет.

Об атаке россиян на Чернобыльскую АЭС ранее сообщал президент Владимир Зеленский. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Чернобыльская АЭС
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 