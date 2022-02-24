Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС
24.02.2022, 19:56
Чернобыльская АЭС
Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и все ее объекты. Об этом на брифинге в ОП сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Шмыгаль подтвердил, что Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем российских военных.
Он сказал, что, по данным руководства станции, жертв и пострадавших нет.
Об атаке россиян на Чернобыльскую АЭС ранее сообщал президент Владимир Зеленский.
- Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
- Украина разорвала дипотношения с РФ.
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