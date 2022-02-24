Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и все ее объекты. Об этом на брифинге в ОП сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шмыгаль подтвердил, что Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем российских военных.

Он сказал, что, по данным руководства станции, жертв и пострадавших нет.

Об атаке россиян на Чернобыльскую АЭС ранее сообщал президент Владимир Зеленский.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.