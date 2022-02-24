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Зеленский: Российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС. Идут бои

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 17:43
Зеленский: Российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС. Идут бои - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 24 февраля, оккупационные войска России пытаются захватить стратегически важный объект – территорию Чернобыльской атомной электростанции. Это может обернуться для всей Европы экологической катастрофой. Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.

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"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась", – сказано в сообщении главы государства.

По словам Зеленского, вооруженная атака России на Украину – это "объявление войны всей Европе".

Президент подчеркнул, что о чрезвычайной ситуации в связи со штурмом ЧАЭС он сообщил премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

Сегодня советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС – если артиллерийский снаряд попадет в хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.

Скриншот Twitter
  • Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
  • Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

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Яна Катасонова
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