Зеленский: Российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС. Идут бои
Сегодня, 24 февраля, оккупационные войска России пытаются захватить стратегически важный объект – территорию Чернобыльской атомной электростанции. Это может обернуться для всей Европы экологической катастрофой. Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась", – сказано в сообщении главы государства.
По словам Зеленского, вооруженная атака России на Украину – это "объявление войны всей Европе".
Президент подчеркнул, что о чрезвычайной ситуации в связи со штурмом ЧАЭС он сообщил премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.
Сегодня советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС – если артиллерийский снаряд попадет в хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.
- Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.
Читайте также: Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России
Комментарии